Gian Piero Díaz encaró a Said Palao tras compararlo con Mathías Brivio.

¡Incómodo! Gian Piero Díaz se incomodó al escuchar un inesperado comentario de Said Palao tras compararlo con Mathías Brivio por supuestamente no defenderlos como lo hace su compañero de reality. El conductor no permitió este comentario del combatiente y le recordó todo esto.

"Mathías y quien te habla somos totalmente distintos. ¿Cuántas veces, Said, por tu intensidad cometiste errores en la competencia que no debieron ser reclamados? Que no te dé la razón constantemente no quiere decir que no apoye al equipo", comentó Gian Piero Díaz que fue respaldado por Mathías Brivio.

