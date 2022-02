Flavia Laos y su contundente mensaje sobre Luciana Fuster tras indirectas en Instagram

La exintegrante de Esto es guerra reafirmó que su relación con el guerrero no terminó por el actor argentino Pablo Heredia como se dejó entrever en las redes sociales y no dudó en dedicarle un contundente mensaje a la actual pareja de Patricio.

"La razón por la que terminé con Patricio no fue esa, fue de mutuo acuerdo y hemos quedado en no hablarlo, no comentarlo. Yo creo que ella (Luciana Fuster) está dando manotazos de ahogado al decir eso, queriéndome dejar mal, pero yo sí la desmiento completamente", comentó la modelo.