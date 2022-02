Flavia Laos aclaró que su relación con Patricio Parodi no terminó por Pablo Heredia

Flavia Laos aclaró algunas especulaciones sobre el fin de su relación con Patricio Parodi . La exintegrante de Esto es guerra aclaró que su romance no terminó por el actor argentino Pablo Heredia .

"Hay mil rumores que no se llegaron a confirmar, pero la razón por la que terminé con Patricio no fue esa. Mi relación acabó por mutuo acuerdo y hemos quedado en no hablarlo", puntualizó Flavia Laos para un programa de espectáculos.