Flavia Laos y Alejandra Baigorria se disputan el cariño de María Rosa, mamá de Austin y Said Palao

"Nos matamos de risa porque siempre nos dicen como que quién es la nuera favorita e hicimos un poco de contenido en las redes . Nos hemos reído bastante porque su mamá es súper joviel y súper linda", comentó la pareja de Said Palao , quien no dudó en elogiar a su suegra tras llegar a Perú por el cumpleaños de Austin hace unos días atrás.

En otro momento, la "Patrona" confesó que su suegra no para de engreír a sus hijos e incluida a ella al prepararles un delicioso almuerzo para sorprender a Said con su plato favorito. "Nos preparó unos tallarines con albóndigas y papa a la huancaína. Rompí la dieta, no sabes la verdad, qué rico", expresó la combatiente histórica en detrás de cámaras de EEG.