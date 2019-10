Flavia Laos sorprendió a Kiara Laos por su cumpleaños con emotivo mensaje a través de una historia de Instagram. La hermana menor de la actriz cumplió la mayoría de edad y lo celebró junto a un grupo de amigas en una divertida fiesta.

El club de fans de Kiara Laos y la pareja de Patricio Parodi también no dudó en enviarle un tierno saludo por su gran día. En la foto que publicó Kiara en Instagram, el integrante de Esto es guerra no dudó en darle "me gusta".

