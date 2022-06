Facundo González volvió a los combatientes por mala relación con tres integrantes de los guerreros

No siente un buen compañerismo. Facundo González señaló que no mantiene una buena relación de amistad con algunos integrantes del equipo de los guerreros después que se preocupen por él durante su ausencia en Esto es guerra debido a una lesión en el rostro.

" No es con ustedes. No es con los hombres mi problema. Es con las mujeres ", explicó González en clara alusión a Ducelia Echevarría, Gabriela Herrera y Tepha Loza pues las competidoras no se acercaron para respaldar al popular "Wacho" mientras que Melissa Loza y Michelle Soifer intentaron calmarlo.

Las cámaras del reality enfocaron los rostros de las guerreras que no tendrían una buena relación con Facundo y ellas solo atinaron a mirarlo, pero Ducelia no dudó en reírse y con sus manos le pidió que regrese a los combatientes. Al final, el modelo decidió volver a vestir la camiseta rojiverde.

"La única persona que levantó el teléfono y sería la única persona que esté en los guerreros es por Johanna. El problema son con las mujeres. Yo no hablo con tres de las mujeres y no me interesa hablar. Ducelia tu voz es insoportable. Al equipo que siempre me apoyó. Perdón por mis compañeros, pero hay personas que no soporto en el equipo: a los combatientes", sentenció.