Fabio Agostini regresó a España tras vivir en el Perú por cinco años

¡Hasta pronto! Fabio Agostini anunció que regresará a España tras vivir en el Perú por cinco años. El exintegrante de Esto es guerra recibió diversos mensajes de despedida que no dudó en compartir a través de sus historias de Instagram.

"Es cierto que me voy. Estuve en Perú por trabajo, pero si me llaman de nuevo y me ofrecen algo mejor, regreso. Llevo 5 años viviendo en Lima, ya conozco todo el Perú entero, pero extraño mi tierra y a mi familia", expresó Fabio Agostini para el diario Trome.

