Fabio Agostini a Anthony Aranda: "No te crezcas, que te trepes por las paredes no te hace Spiderman"

María Pía Copello sacó cara por los Combatientes y pidió a producción que revisen las imágenes, pues Facundo no lo había hecho bien y debían dar el punto a Anthony. Tras un tenso momento, Mr. Peet reveló que los Combatientes se llevaron el puntaje final. Por ello, Fabio no tardó en comentar.

"Quiero decir una cosita para el 'activador' que todavía nadie le ha dicho nada. No te crezcas mucho eh, me han dicho que te estás dando de Spiderman por la vida. Spiderman solo hay uno, es este señor que está aquí argentino y se llama Facundo. Que te trepes por las paredes no te hace un Spiderman."