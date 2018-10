Leslie Grace puso a bailar a competidores al ritmo de "Duro y suave"

En el último programa de Esto es guerra, Leslie Grace llegó al set del reality para poner a bailar a todos los competidores al ritmo de su exitosa canción "Duro y suave". La cantante dominicana sorprendió a los conductores con sensual presentación.

Como se sabe, Leslie Grace es la responsable de éxitos como "Díganle", "Fuego", "Solita me voy" y "No me arrepiento". Entre sus nominaciones más destacadas se encuentran la nominación a "Mejor Álbum Tropical Contemporáneo" en la entrega Anual de los Grammy Latino.

