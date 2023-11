"Desenterré a un muerto": Johanna sobre haber mencionado a Katia Palma en entrevista

Johanna San Miguel se arrepintió de haber mencionado a Katia Palma en una entrevista que dio a inicios de 2023, cuando reveló el porqué no soporta a la actriz. “A Katia Palma no la soporto, no la aguanto (…) fuimos amigas, pero ella no me trató de lo mejor cuando estuve en Latina. Yo no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien, yo no me sentí cómoda”, dijo la conductora de EEG, desatando revuelo en la farándula peruana.