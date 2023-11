Johanna San Miguel reprendió a Katia Palma: "No hiciste bien tu chamba"

"No se llama 'Ornelia' ok, se llama Onelia, entonces no hiciste bien tu chamba. Número tres, juega Mario Irivarren y por favor, has un poquitito de lo que nos enseñan en el teatro para que puedas hablar un poquito más fluido y así mi querido Mario no pierde. Número cuatro, deja de robarle la ropa a María Pía Copello, por favor. Ten un estilo propio que lo tienes, no sé dónde, pero por ahí debe estar", sentenció.