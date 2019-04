Israel Dreyfus: Jamás dije que no ingresaría a Esto es guerra

En el pasado programa de Esto es guerra, Israel Dreyfus fue presentado como un nuevo refuerzo para la competencia y entró al equipo de los Retadores, tras ser elegido por ellos.

El integrante histórico de Combate reveló cómo fue su ingreso a EEG, además aclaró toda la polémica que se generó en su presentación por un comentario suyo relacionado a este reality hace ya algún tiempo fue tergiversado.

"Yo no dije que jamás ingresaría. Mientras exista Combate me voy a mantener ahí. Ahora que no existe muchos de mis compañeros al igual que yo estamos acá", comentó.

De otro lado, Israel Dreyfus aseguró que aún no asimila la idea de estar en el programa, porque imaginaba que solo recibirían una felicitación por su participación en EEG Colomnbia.

