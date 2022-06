Esto es guerra: Los guerreros ganaron a los combatientes gracias al punto de Patricio Parodi

Por su lado, los combatientes se mostraron decepcionados al no poder ganar a los guerreros, pero Renzo Schuller les recordó que todos deben estar orgullosos por su logro pues dieron lo mejor ya que estuvieron a punto de vencer a Patricio en el último circuito. "No me bajen el ánimo. No pudimos tocar esa campana la final, pero lo han hecho muy bien", sentenció.