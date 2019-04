Facundo González tildó de “payaso” a Zumba y él enfureció así.

En el reciente programa de Esto es guerra, Facundo González tildó de "payaso" a Zumba tras no ser elegido por el equipo de los Guerreros. El integrante de los Retadores no soportó dicho calificativo y se enfrentó contra el competidor argentino.

"Hay muchos chicos que vienen y no compiten como Zumba y parece un payaso de circo. Spheffany Loza y Michela Elias que no las conozco y no me interesa", comentó el popular Guacho. Zumba afirmó que agradezca que será parte de los Retadores o de lo contrario estará en la calle.

