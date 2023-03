Erick Sabater y su novia Gitana celebraron el baby shower de su hija: "Prometo amarte incondicionalmente"

"Mi querida hija, aunque todavía no has llegado a este mundo, ya siento un amor y una conexión profunda contigo. No puedo esperar para conocerte, abrazarte y ver tu rostro por primera vez. Quiero que sepas que estás entrando en un mundo lleno de posibilidades y desafíos, pero también lleno de amor y bendiciones", inició así el mensaje de Gitana.