Erick Sabater compartió tierna sesión de fotos de su hija Esmeralda para celebrar su primer mes

"Hija de mi alma no te llamare 'Guerrera', por que no te traje a este mundo a batallar ni agueriar. Te llamare creadora, y mi ave Fenix, para que puedas crear la vida que deseas, mereces y puedas siempre surgir de tus cenizas. Viniste a este mundo a crear, se que tendras batallas que enfrentar, pero por eso no seras guerrera ni estaras en un campo de batallas", escribió Gitana a su hija.