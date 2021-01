EEG: Conoce a los integrantes que regresan, los que se fueron y los nuevos ingresos del programa

El productor general, Peter Fajardo, reveló que siete competidores no regresarán más al reality.

A pocas horas del estreno de la temporada EEG 2021, el productor general, Peter Fajardo, rompió su silencio para comentar que apostará por nuevas caras y talentos, ya que son seis o siete los competidores no volverán al programa de competencia.

Mario Hart y Yaco Eskenazi regresan a la nueva temporada de Esto es guerra

"No he llamado a nadie, lo haré hasta el domingo por la noche para que se hagan la prueba molecular. Bueno, contarles que el hecho de que varios chicos realitys hayan decidido tomar nuevos rumbos, me está dando la oportunidad de tener cupos, por consiguiente, traer a gente nueva, apostar por nuevas caras y talentos", precisó Fajardo, quien anunció que desde el inicio del programa se presentará una bomba que dejará emocionado a los televidentes, sin embargo, no quiso desmentir que sí podría presentar a cuatro conductores.

LOSCONFIRMADOS

Durante las semanas, se confirmó la llegada a Perú del tiktoker Samuel López y una misteriosa publicación de uno de los productores de EEG a Yiddá Eslava e Israel Dreyfus. Por otro lado, el regreso de Johanna San Miguel junto a Renzo Schuller bajo la conducción del programa no fue descartado e incluso se circuló una fotografía de la "Mamá leona" en las instalaciones de América Televisión Pachacamac.

Recordemos que en la último promoción del reality, se confirmó la presencia de Yaco Eskenazi y Mario Hart, quienes serían los encargados de presentar a los nuevos conductores del programas tras los rumores de la salida de Jazmín Pinedo.

