Ducelia Echevarría regresó a EEG y le dio tremenda bienvenida a Rosángela Espinoza

"Pensé no verla acá. Pensé que no iba a regresar, la verdad. Estaba feliz y por eso acepté el contrato y por eso acepté entrar , pero chamba es chamba y acá comparto escenario y comparto competencia con ellos", precisó la popular "Reina de Pozuzo".

La "Chica selfie" prefirió no responderle a la competidora. Ducelia no se quedó tranquila y recordó que Allison Pastor no pudo enfrentarse en la definición por el título de la "Mejor guerrera". La esposa de Erick Pastor se defendió y le dijo que le ganó varias veces.

"Desgraciadamente no pude porque me contagie de COVID y eso me lo impidió. No cantes victoria tan rápido. Encantadísima. Aquí estoy encanta para el reto que tú quieras", puntualizó la "Amenaza verde".