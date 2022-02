Rosángela Espinoza: "El día que me retire de Esto es guerra tiene que ser por la puerta grande"

Rosángela Espinoza hizo mea culpa tras regresar a Esto es guerra luego que afirmó que no volvería nunca más a un reality de competencia. La modelo afirmó que nunca debió decir eso, pero en ese momento estaba muy abrumada por todos sus proyectos profesionales.

"El día que yo me retire de Esto es guerra tiene que ser por la puerta grande. Como debe ser, irnos súper bien, agradecidos y no de esa manera porque la verdad sí sentí un mal gusto cuando me eliminaron. Fui la única y quería culminar el año, terminar mi contrato y dar lo mejor siempre", explicó.