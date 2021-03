Ducelia Echevarría quedó sentenciada por el Tribunal por inesperado comentario

Gian Piero Díaz se molestó con la decisión y envió contundente mensaje por la decisión de la producción.

Ducelia Echevarría quedó sentenciada por el Tribunal de Esto es guerra por inesperado comentario cuando los Guerreros sacaron 100 puntos por juego ganado luego que le dieran 500 puntos. Gian Piero Díaz se molestó con la decisión y envió contundente mensaje por la decisión de la producción.

El conductor no dudó en mostrar su malestar y afirmó a la máxima autoridad del programa que hubiera empezado el reality diciendo que quería emparejar las cosas en el sentido que los Guerreros tienen cinco sentenciados y los Combatientes tres competidores con ropa de sentencia.

"Por defender a mi compañero porque está lesionado y es el que da más punto en el equipo, Me parece ilógico lo que le hicieron. No me parece justo, pero perfecto no se preocupen porque para mí la sentencia no es nada malo. Gracias, señor Tribunal. Qué justo es usted", precisó la combatiente.

Ducelia Echevarría se indignó porque Pancho Rodríguez perdió para ayudar a Yahaira Plasencia