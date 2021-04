Diego Zurek fue eliminado de EEG por Nicolás López en circuito extremo

El combatiente se convirtió en el primer eliminado de la nueva temporada del programa.

¡Adiós, Dieguito! Diego Zurek fue eliminado de Esto es guerra por Nicolás López tras no superar el circuito extremo. El combatiente se convirtió en el primer competidor eliminado de la nueva temporada del programa en una final de infarto en exteriores del set.

Nicolás López terminó sobre la colchoneta por el gran esfuerzo físico mientras que Zurek agradeció la oportunidad que le dio el programa por volver a EEG. "Todo esto es por mi familia y mi hijo. Sin embargo, mis hombros no respondieron. Me duele mucho. Peter saber cuánto me gusta estar en EEG, pero las reglas son las reglas", comentó.

