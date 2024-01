Detrás de cámaras EEG: Piero Arenas respondió así al pedido de Patricio Parodi

“Él dice que solo hay un Facundo en el programa, pero ¿por qué no me quiere dar la oportunidad? No entiendo, y aparte Pancho que no le gana ninguna, y yo en los enfrentamientos que tuve con Pancho todos los gané, todos, o sea tampoco mi nivel está tan mal que digamos, pero bueno creo que tiene sus preferencias por sus amigos los históricos”, explicó.