Austin Palao recibió advertencia del Tribunal EEG y lo comparó con Fabio Agostini

Austin Palao recibió advertencia del Tribunal de Esto es guerra y lo comparó con Fabio Agostini. El Tribunal quedó impactado por la respuesta del combatiente tras recibir drástica sanción por cometer un error en plena competencia contra Hugo García.

El Tribunal pidió a los Combatientes que decida en suspender a Austin Palao o quedar sin treinta puntos menos. El hermano de Said Palao aseguró que les quite el puntaje ya que los puede recuperar. "Esos puntos no son de usted, Fabio Agostini, son del equipo. La soberbia no es buena y no le cae nada bien", expresó el Tribunal.

