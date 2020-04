Austin Palao hizo tierna sorpresa a Said Palao por su cumpleaños.

El combatiente cumplió 27 años y envió conmovedor en Instagram.

Austin Palao y Said Palao cumplen la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19 y el histórico combatiente celebró su cumpleaños número 27 junto a su hermano y Facundo González, quien se encuentra viviendo con ellos desde hace dos semanas.

"Quiero agradecer por todos los saludos y el cariño que me están dando en este día tan especial sobre todo por qué no todos los años lo celebras en un pandemia me toca reflexionar mucho por todo lo que nos viene pasando y verle el lado positivo. Me encantaría haberla pasado con todo mis seres queridos, pero es lo que nos toco jajaja gracias a mi hermano por siempre estar ahí Austin y a mi hermano de otra madre que hemos adoptado en esta cuarentena Facundo los quiero mucho", escribió Said Palao.

