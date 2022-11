Asaf Torres de Guerreros Puerto Rico reveló inédita salida con Rosángela Espinoza: Un viaje inolvidable

"Bonita. Para empezar fue un poco triste ese viaje porque mis amigos me dejaron en el aeropuerto y esta dama de aquí me recibió y me dijo que vayamos a Máncora. Me enseñó Perú, fue un viaje inolvidable que lo recuerdo con mucho cariño", expresó el nuevo combatiente al confesar que conoció el norte del país junto a la familia de la "Chica selfie".