Anthony Aranda defiende a Melissa Paredes: "Decidieron creer en una versión llena de mentiras"

"A mi me conocieron en televisión, estuve en un programa de baile. No lo descarto porque es parte de mi rubro. Lo que sí puse en claro es que no me interesa declarar en ningún medio y menos de espectáculos. Creo que me parece preocupante, aquí en el país, que ya van cuatro meses que todos los días los medios se encargan de insultar, de desprestigiar, en este caso a mi novia Melissa Paredes porque decidieron creer en una versión llena de mentiras y malintencionadas. Está bien, cada uno es libre de creer lo que escucha y lo que quiera creer."