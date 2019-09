¡Sin filtro! Angie Arizaga respondió así a críticas por su regreso a Esto es guerra. La guerrera rompió su silenció y compartió este mensaje a través de sus redes sociales. ¿Qué dijo?

➤ Mira: Angie Arizaga dejó callada a Rosángela Espinoza con este calificativo

"Para muchos habrán sido pocos días pero en realidad para mi, fue mucho más. Cuando amas lo que haces y tu trabajo te hace realmente feliz, no puedes estar tanto tiempo separada de él. Y yo estoy demasiado feliz de haberme reincorporado y seguir haciendo lo que me gusta, obviamente sigo cuidándome y buscando mi crecimiento personal, ¡eso no lo dejaré nunca! ¡Los quiero chicos, ustedes me ayudan mucho!", se lee en el extenso mensaje que escribió Angie Arizaga.

➤ Mira: Angie Arizaga imitó el baile de Rosángela Espinoza tras ganarle juego

Rosángela Espinoza le recordó esto a Angie Arizaga.

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!