¿Angie Arizaga no siente respaldo de los guerreros y será retadora?

Angie Arizaga se pronunció sobre el tenso momento que vivió en Esto es Guerra cuando no se sintió respaldada por su equipo luego de la sanción que recibió por llegar tarde. Pese a todo, la "negrita" aseguró que seguirá siendo guerrera, aunque sabe que "está sola".

"No quiero crear más desorden en el equipo, yo aprendí y sé que a partir de ahora me muevo con mi pañuelo, me cuido sola y nada más. Yo tengo que aprender a no esperar nada de nadie, soy guerrera, lo que diga el Tribunal lo tengo que acatar y punto", dijo Angie Arizaga.

