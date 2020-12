Angie Arizaga hizo broma a Jota Benz y él tuvo inesperada reacción

Los seguidores de la guerrera le pidieron una foto junto a Jota Benz y ella publicó divertida imagen.

¡Se pasó! Angie Arizaga hizo divertida broma a Jota Benz y él tuvo inesperada reacción que no dudó en compartirla a través de sus redes sociales. Los seguidores de la guerrera le pidieron una foto junto al hermano de Gino Assereto y ella publicó curiosa imagen.

La "Negrita" publicó una fotografía junto a una jirafa en clara alusión al guerrero, quien le respondió rápidamente. "Ah ok, ok. Ya me tocará jugar a las preguntas pronto", se lee en el mensaje de Jota Benz.

