¿Angie Arizaga abandonará a los 'Guerreros' tras discusión con Nicola Porcella?

Angie Arizaga se mostró sorprendida frente a una inesperada pregunta de Mister "G" sobre su permanencia en el equipo de los Guerreros hacia los Retadores. La modelo se pronunció después del enfrentamiento con Nicola Porcella en el último programa de Esto es guerra.

"Ya no voy a dar más respuestas, ya creo que las cosas están dichas. Volver a hablar de esto es volver a hacer algo grande y yo, la verdad, no me gusta estas cosas. Simplemente no voy a responder Mister G. Yo no quiero más conflictos. El programa se llama ‘Esto es guerra’, en el equipo que me pongan voy a dar mi 101%", sentenció la popular Negrita.

