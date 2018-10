Esto es guerra: Nicola Porcella se disculpó tras discusión con Angie Arizaga

En el reciente programa de Esto es guerra, luego de la discusión que se generó entre Angie Arizaga y Nicola Porcella sobre su elección por los Leones, ellos volvieron a tocar el tema y aclararon todo.

La Negrita sostuvo que su respuesta se debió más por la tranquilidad de ambos tras el fin de su relación. "A veces es bueno mantener un poquito de distancia por más que trabajemos juntos, aparte me inicié en en los Leones."

Por su parte, Nicola manifestó: "Yo no me referí en ese momento a Angie. Estaba molesto por todo lo que estaba pasando con Rafael (Cardozo), no es nada en contra de ella. Si pensaron o ella piensa (en que se dirigía a ella), pido disculpas. Respeto la decisión de cada uno."

