¿Alejandra Baigorria y Said Palao se comprometieron en secreto en Cancún?

"No, no, no, para nada", respondió Alejandra Baigorria, quien dijo que si tuviera el anillo de compromiso lo mostraría por todos lados. "No, no no, nada que ver. Por ahora estamos bien, como les he dicho estamos en un proceso de crecimiento. Este año hay miles de proyectos, así que él va a viajar por judo, creo ahora a competir en los Bolivarianos, es más, hoy día tiene un evento especial de eso para definir si va o no", contó.