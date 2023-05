Alejandra Baigorria tuvo emotivo gesto con atleta al regalarle zapatillas

"Hoy de casualidad conocí a un arequipeño Octavio Chiri Chamana atleta que vino a Lima para correr la maratón 21 km siempre agarra podio. Pero corre con unas zapatillas que no son adecuadas porque no tiene recursos. En nuestro país no se apoya al deportista. Y por eso lo quise sorprender y ver su rostro cuando tuvo las zapatillas que muchos tenemos de adorno en nuestros closets", escribió.