Karen Dejo mandó a Alejandra Baigorria a su casa por criticar a Pancho

Karen le recomendó a Baigorria que mejor vea el reality desde la comodidad de su hogar y evite criticar su presentación de baile junto a Pancho. "Alessita yo sé que defiendes a Said y que lo amas con todo el corazón, pero celébrale los puntos que haya ganado en tu casa y apláudele, acá no amiga. Yo creo que todo lo que habla Alejandra es lo que no habla Said", acotó la "Sabrosura".