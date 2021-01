Alejandra Baigorria a Said Palao: "Es el hombre de mi vida"

La "Patrona" gritó el gran amor que siente por el hermano de Austin Palao tras oficializar su romance.

Alejandra Baigorria volvió con un espectacular look a la nueva temporada de Esto es guerra y no dudó en hablar sobre la oficialización de su relación con Said Palao tras pasar unas románticas vacaciones en Miami.

Alejandra Baigorria dedicó tierno gesto a Said Palao al ingresar a EEG

La "Patrona" gritó el gran amor que siente por el combatiente y afirmó que "él es el amor de vida". Ale no dudó en dar un beso volado a su enamorada tras ser presentada por los conductores de la nueva temporada del programa generando diversas reacciones.

