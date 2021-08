Alejandra Baigorria renunció en vivo a EEG durante votación de Rosángela Espinoza

La combatiente salió llorando del programa porque considera que la dejaron mal parada por no apoyar a Rose.

¡Mi contrato se acabó! Alejandra Baigorria tomó una drástica e inesperada decisión durante la votación de Rosángela Espinoza al renunciar a Esto es guerra. La combatiente salió llorando del programa porque considera que la dejaron mal parada por no apoyar a la "Chica selfie" para que regrese al reality.

"Yo veo a todos riendose y burlandose de todos. Yo sí tomo en serio esto y le juro que yo renuncio. Me voy del programa. De mí nadie se burla ni dejarme como la mala. Acá acabó mi contrato y no me importa. ¡Renuncio!", dijo la combatiente entre lágrimas antes de salir del set y pese al pedido de Ducelia Echevarría para que vuelva a la competencia.

