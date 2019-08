¡No lo soportó más! Alejandra Baigorria "estalló" contra Ducelia Echevarría frente a todos los competidores después que la guerrera intentara dejarla mal parada al cuestionar la demora de la combatiente para llegar al set durante la sentencia del programa.

➤ Mira: Ducelia Echevarría y Macarena Vélez tuvieron fuerte enfrentamiento

"Contigo no voy a discutir porque tú no me sumas ni me restas. Para mi no existes. Tú no eres la persona que me dará el castigo, el castigo me dará la producción", expresó Alejandra Baigorria.

➤ Mira: Ivana Yturbe defendió a Mario Irivarren tras burlas de Ducelia Echevarría

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!