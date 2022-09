Alejandra Baigorria abandonó Perú y no pasará su cumpleaños junto a Said Palao tras rumores de ruptura

Alejandra Baigorria salió de Perú en medio de los rumores sobre un distanciamiento con su pareja Said Palao . La integrante de Esto es guerra sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al publicar unos videos en el aeropuerto rumbo a un destino que aún no se atreve a mencionar.

¿Viajó sola y sin Said? En las imágenes que mostró Alejandra no graba a su novio, quien se habría quedado en nuestro país. Como se recuerda, semanas atrás la influencer confesó que no duerme junto al deportista peruano que está concentrado en su próxima participación para la Copa Panamericana de Judo que se realizará en septiembre