Verónica Linares confesó cómo su pareja Alfredo Rivero le pidió matrimonio

"Alfredo es un loco, es bien atolondrado. Él estaba viajando a Argentina por trabajo. Yo no sabía, pero él ya había comprado el anillo, iba a ser una sorpresa pero de pronto por unas cosas que nos pasaron con otros amigos que se iban a casar, estuvimos hablando de los anillos y yo (dije) 'a mi me gustó ese anillo' y él me dijo 'mejor te enseño porque ya lo compré'."