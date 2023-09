¿Christian Domínguez salía con varias mujeres porque no sabía decir que no? Así se defendió.

El conductor de América Hoy confesó que no se considera mujeriego y aseguró que tuvo muchas relaciones porque no sabía decir que no. "No sabía decir no porque me ganaba otros sentimientos. Ahora, es mejor decir 'se acabó' y te evitas muchos problemas. No todas mis relaciones han sido por infidelidad, solo tuve dos. No he tenido muchas relaciones, tuve seis relaciones en toda mi vida, la cuales fueron públicas", precisó.