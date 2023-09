Christian Domínguez: ¿Su hija Camila seguirá sus pasos en la música?

Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, reveló ante las cámaras de América Espectáculos si le seguirá los pasos a su padre en el rubro artístico. La primogénita del cantante no descartó involucrarse en el arte, pero por el momento está enfocada en estudiar una carrera en la universidad. "Hay una probabilidad (de ser artista), pero prefiero dedicarme a lo que me gusta. Ahorita estoy enfocada en una carrera como derecho, pero igual no quita la probabilidad de que pase", dijo la joven que está próxima a cumplir 15 años.