Stephanie Valenzuela sobre Eleazar Gómez: "No me di cuenta que estaba con una persona agresiva"

La cantante habló cómo conoció a Eleazar y las consecuencias que generaron su relación.

Stephanie Valenzuela habló de Eleazar Gómez, su expareja, con quien pasó la peor de las experiencias amorosas en su vida. La cantante reveló lo sucedido ante las cámaras de Estás en todas.

"Me fui (a México) porque ya había ido antes, me gustaba. Esperaba grabar un videoclip. Ahí encontré un equipo que quería trabajar conmigo. Ahora estoy firmada con Cerro Group. Mi managment me quiere allá. Yo amo Perú, siempre voy a querer venir acá, es mi casa, pero si quiero algo más internacional tengo que vivir en México o Miami porque están mis manejadores. Estábamos lanzando música, conseguimos las entrevistas, pero apareció la pesadilla."

"Al principio fue cool porque sentí que había encontrado a alguien con quien podía trabajar y hacer proyectos juntos, pero no me di cuenta que estaba con una persona agresiva. Tenía cambios de humor, nunca pensé que terminaría en algo así (la agresión). Todo se ve frustrado, todo lo que habíamos conseguido se ve manchado."

"Hicimos el videoclip de 'La cumbia de despedida' y se iba a empalmar la promoción con el nuevo featuring y el anuncio de la nueva pareja (hasta ese momento nadie sabía) Esa iba a ser la noticia."

"Lo difícil fue pasar por esta situación y darme cuenta que muchas mujeres han pasado por esto. Ser la voz de ella y pasar por juicios, audiencias, pero mucha gente me ha apoyado. No me sentí sola."

