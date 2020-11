Stephanie Valenzuela reapareció en TV y reveló que perdonó a Eleazar Gómez

Stephanie realizó una conferencia en México y se pronunció sobre el intento de feminicidio.

Stephanie Valenzuela habló en un programa mexicano y reveló que perdonó a Eleazar Gómez. La arequipeña indicó que no criticará a su expareja, pues "tiene sentimientos encontrados, pues todavía está enamorada".

"No le deseo ningún mal. De corazón yo perdono. No quiero hablar mal de él, pero no pienso dar marcha atrás.", explicó Stephanie, quien también habló de la medida cautelar de alejamiento de Eleazar.

Stephanie Valenzuela se pronunció sobre intento de feminicidio