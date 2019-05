Rosángela Espinoza: "Si Carloncho no tiene correa, no es mi problema"

Rosángela Espinoza y Carloncho vivieron tenso momento en el set de En boca de todos y la modelo luego explicó por qué tomó esa actitud en vivo. En entrevista con Estás en Todas, ella aseguró que estaba cansada de callar y no defenderse.

"Ya me cansé de callar mucho tiempo. Cuando él tiene la oportunidad de minimizarme, lo hace", dijo Rosángela Espinoza, quien se decidió a 'darle de su propia medicina'. "Si él no tiene correa, no es mi problema", aclaró la modelo sobre Carloncho, su expareja.

