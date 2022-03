Natalie Vértiz tras ver foto del pasado: "No he cambiado tanto, yo ya sé mis límites"

"(Al ver la foto) Sí, eso fue cuando estaba bronceadísima. Qué me importa. Estaba cachetona, gruesita por algunas zonas. (...) No tengo nada que ocultar , puedo decir lo que me parece, lo que pienso.", expresó.

Vértiz expresó que no se sometería a ningún cambio porque le gusta cómo luce actualmente. "Mira, la verdad yo no tengo nada que ocultar. Mira mis hijos hermosos, ellos han sacado mis genes y los de su papá. Yo no he cambiado tanto. Yo ya sé mis límites. Hasta aquí nomás."