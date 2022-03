Michelle Soifer respondió ante los comentarios de Jossmery Toledo

Michelle Soifer se toma todo a la ligera y es así como los comentarios de Jossmery Toledo ni siquiera le afectan, pero en esta ocasión no dudó en responderle contundentemente.

“Lo que pasa que ella está envidiosa (…) Normalmente yo vengo regia y espectacular porque esto es un programa de televisión donde uno viene para que lo vean, a competir (…) No voy a venir con el peinado que viene Jossmery”, confirmó la guerrera.

Michi además se atrevió a decir que la expolicía es una fiel fanática pero por el momento no la aceptaría en su club de fans, por lo menos hasta que no le gane una competencia dentro del set y no los retos de aire.