Mario Irivarren: "No tengo problema en casarme si es que a mi pareja le hace feliz"

Mario habló sobre sus planes con Vania y descartó, todavía, llegar al altar.

Mario Irivarren se sinceró en 'Las esferas de la verdad' de Estás en todas y habló sobre su relación con Vania Bludau. Aseguró que por el momento no desea casarse, pues un papel no asegura nada.

➤ Mira: Vania Bludau al revelar cómo le dice de cariño a Mario Irivarren: "Es que soy muy efusiva"

"(¿Si cambio mi concepto de matrimonio?) No, es lo mismo. No tengo ningún problema en casarme si es que a mi pareja le hace feliz. Tiene que ver con un tema de convicción, como lo veo."

➤ Mira: Mario Irivarren: "Vania Bludau me cayó mal cuando la conocí"

"¿Qué es el matrimonio? No es algo que le quite el sueño, un papel no te asegura eso. El compromiso que tienes con una persona no es firmar un papel. Tenemos cinco meses. (¿Si quiero tener una relación a distancia?) No, no quiero. Vania va a estar más tiempo por aquí que por allá. Ella quiere quedarse en Miami, habría que ver qué pasa."

Todos los episodios de Estás en todas en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Vania Bludau y Mario Irivarren no creen en Reinaldo Dos Santos: Aún no queremos un bebé