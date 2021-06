Luciana Fuster: "No tengo prototipos de hombres, me interesa que me respeten y sean cariñosos"

Luciana indicó cómo le gustaría que sea su próxima pareja amorosa.

Luciana Fuster "abrió su corazón" durante una entrevista con Natalie Vértiz para Estás en todas. La influencer reveló cómo le gustaría que sea la próxima persona que robe su atención y se convierta en su pareja.

"Nunca he tenido un prototipo de hombres. Ojos claros o cuerpo (musculoso) nunca he sido así. A mi lo que me gusta es que me respeten, que sean cariñosos, que me entiendan y sean empáticos. Me voy por el lado interno y no tanto por la cara."

