¿Benjamín cumplirá su venganza contra Cristóbal? Esto reveló Vasco Rodríguez

“Yo nunca había trabajado con ella, no la conocía de hecho, y en verdad fue un golazo conocerla porque hubo todo un trabajo previo a las escenas del secuestro, hubo un trabajo como personal, ya no como actores, sino como personas para que no nos afecte, porque como actores estamos predispuestos igual a que nos afecte, porque obvio no hay otra y tenemos que trabajar con eso”