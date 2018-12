Al fondo hay sitio: ¿Mayra Couto se enamoró de Andrés Wiese?

Mayra Couto fue la invitada especial de la secuencia de Choca Mandros en Estás en Todas y habló de la relación que tuvo detrás de cámaras con Andrés Wiese, su pareja en la ficción en la exitosa serie Al fondo hay sitio.

"Andrés y yo no tenemos tanta afinidad digamos. Andrés (Wiese) es mucho más grande, él me ha conocido cuando yo tenía 16 años y él ya era un hombre y entonces nunca hemos sido como amigos, me entiendes, yo era la chiquita en general, pero con él más", detalló Mayra Couto.

"Entonces esa relación que todo el mundo pedía, que cómo no se enamoran, cómo no se gustan, para mí es grande, y para él soy chiquita, o sea eso no va a pasar nunca. Es como nos conocimos, somos muy distintos", contó la actriz, quien agregó que se encariñó mucho con la relación de Grace y Nicolás en Al fondo hay sitio.

"Para mí siempre ha sido muy especial esa relación porque los dos directores trabajaban mucho para que hubiera sobre todo mirada y los dos directores son casados, les encanta el amor, saben cómo funciona. Yo siempre he dicho que para mí entre acción y corte ese amor que sentía era real, solo que en ese momento, antes o después no", finalizó Mayra Couto.

